В Бишкеке высажено более 3000 деревьев

В Первомайском районе Бишкека появились новые зеленые жители. "Фонд Озеленения" Кыргызского инвестиционно-кредитного банка (КИКБ) при поддержке Международного общественного фонда (МОФ) "Инициативы Розы Отунбаевой" провели посадку зеленых насаждений на территории школы №101 в жилом массиве "Ак-Босого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В эко-мероприятии приняли участие заместитель главы Первомайского района Аида Рысбаева, представитель Министерства образования и науки КР.

Параллельно проводились и продолжаются посадки в школах-интернатах для глухих, слепых и слабослышащих, в национальном школе-лицее инновационных технологий им. А. Молдокулова, а также в школах №21; 73; 100; 103, 48, детский сад №172.

Таким образом будет высажено более 3000 саженцев деревьев различной породы и живой изгороди.

Помимо этого, КИКБ передали учебным заведениям компьютерное оборудование и детскую литературу.

Отметим, что по инициативе КИКБ в 2012 году создан "Фонд Озеленения", с тех пор совместными усилиями высажено 17,5 тысяч деревьев.

Места посадок ежегодно определяют экологи совместно с представителями МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой"".