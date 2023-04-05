Погода
$ 87.45 - 88.25
€ 95.20 - 96.20

В Бишкеке высажено более 3000 деревьев

683  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Первомайском районе Бишкека появились новые зеленые жители. "Фонд Озеленения" Кыргызского инвестиционно-кредитного банка (КИКБ) при поддержке Международного общественного фонда (МОФ) "Инициативы Розы Отунбаевой" провели посадку зеленых насаждений на территории школы №101 в жилом массиве "Ак-Босого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В эко-мероприятии приняли участие заместитель главы Первомайского района Аида Рысбаева, представитель Министерства образования и науки КР.

Параллельно проводились и продолжаются посадки в школах-интернатах для глухих, слепых и слабослышащих, в национальном школе-лицее инновационных технологий им. А. Молдокулова, а также в школах №21; 73; 100; 103, 48, детский сад №172.

Таким образом будет высажено более 3000 саженцев деревьев различной породы и живой изгороди.

Помимо этого, КИКБ передали учебным заведениям компьютерное оборудование и детскую литературу.

Отметим, что по инициативе КИКБ в 2012 году создан "Фонд Озеленения", с тех пор совместными усилиями высажено 17,5 тысяч деревьев.

Места посадок ежегодно определяют экологи совместно с представителями МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой"".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428582
Теги:
Бишкек, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  