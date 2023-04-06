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В Бишкеке прошла Неделя здравоохранения

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В Бишкеке состоялось официальное открытие 17-го Международного конгрессно-выставочного форума "Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике", организованного выставочной компанией Biexpo при поддержке мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Форум объединил в себе две международные выставки "MedExpo Kyrgyzstan" и "Dental-Expo Kyrgyzstan", на котором приняли участие свыше 70 компаний из 12 стран мира.

В целях построения взаимовыгодного сотрудничества, компании из разных стран представили всеобщему вниманию технику для диагностики, хирургии, реабилитации, инновационные достижения в области медицинского оборудования, а также различную продукцию по многим направлениям медицины.

Выставка продлится до 6 апреля 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/428583
Теги:
здравоохранение, Бишкек
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