В Бишкеке прошла Неделя здравоохранения

В Бишкеке состоялось официальное открытие 17-го Международного конгрессно-выставочного форума "Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике", организованного выставочной компанией Biexpo при поддержке мэрии города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Форум объединил в себе две международные выставки "MedExpo Kyrgyzstan" и "Dental-Expo Kyrgyzstan", на котором приняли участие свыше 70 компаний из 12 стран мира.

В целях построения взаимовыгодного сотрудничества, компании из разных стран представили всеобщему вниманию технику для диагностики, хирургии, реабилитации, инновационные достижения в области медицинского оборудования, а также различную продукцию по многим направлениям медицины.

Выставка продлится до 6 апреля 2023 года.