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В Бишкеке построят банно-оздоровительный комплекс

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялась церемония закладки капсулы в основание банно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на месте строительства возведут двухэтажное современное здание с подвальным помещением, общей площадью 9174,51м3. Он рассчитан на 240 мест, мужских–120 и женских–120 мест.

В комплексе также предусмотрена автопарковка.

Проект разработала организация ОсОО "Нур-Строй-Групп".

В настоящее время заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией "Лидер Хаус КК".

Уже завершены работы по разработке котлована.


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URL: https://www.vb.kg/428596
Теги:
строительство, Бишкек, здоровье
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