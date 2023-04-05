В Бишкеке построят банно-оздоровительный комплекс

В Бишкеке с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялась церемония закладки капсулы в основание банно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на месте строительства возведут двухэтажное современное здание с подвальным помещением, общей площадью 9174,51м3. Он рассчитан на 240 мест, мужских–120 и женских–120 мест.

В комплексе также предусмотрена автопарковка.

Проект разработала организация ОсОО "Нур-Строй-Групп".

В настоящее время заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией "Лидер Хаус КК".

Уже завершены работы по разработке котлована.