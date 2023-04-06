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В Таш-Кумыре задержали местного жителя при сбыте почти 3 кг гашиша

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Таш-Комур Джалал-Абадской области при попытке сбыта наркотического средства гашиш задержан гражданин А.К. 1955 г.р., проживающий в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, при контрольном взвешивании, вес изъятого вещества в упакованном виде составил 2 кг 935 гр. В ходе расследования установлено, что он в 2009 году был задержан спецслужбами Республики Узбекистан и осужден за хранение наркотических средств, освободился в 2017 году. Кроме того, он является бывшим сотрудником одной из силовых структур.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены другие члены наркогруппировки, одним из которых является гражданин Кыргызской Республики А.С., проживающий по адресу Джалал-Абадская область г.Таш-Комур.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" Уголовного кодекса КР.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/428607
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, наркотики, МВД
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