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Сотрудники Минтранса пытались подкупить работников ГКНБ

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- Бермет Таалайбекова
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Выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема на посту весогабаритного контроля "Кара-Куль" Департамента весового контроля при Министерстве транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, должностные лица Министерства транспорта на системной основе занимались вымогательством денежных средств у водителей грузовых автомашин за беспрепятственный проезд и сокрытие превышения предельно допустимой массы провозимого груза. Так, в зависимости от категории и степени превышения веса с каждого автотранспорта сотрудники поста получали от 500 до 10 тысяч сомов. В данную преступную деятельность также были вовлечены отдельные сотрудники Управления транспортного контроля центрального аппарата Минтранса, которые удаленно занимаясь мониторингом и фиксацией перевесов грузовых автомашин, систематически получали у сотрудников поста "свою долю" за сокрытие нарушений.

Следует отметить, что организаторы данной коррупционной схемы в целях беспрепятственного осуществления своей преступной деятельности неоднократно предпринимали попытку подкупа сотрудников ГКНБ с просьбой оказывать покровительство, что также было зафиксировано и задокументировано.

4 апреля при получении очередной взятки в сумме 5 тысяч сом у водителя грузовой автомашины за перевес задержаны 8 работников ПВК "Кара-Куль", а также старшие смены поста, начальник Управления транспортного контроля. Всего по данному делу задержано 13 сотрудников Минтранса. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/428610
Теги:
ГКНБ, грузоперевозки, подкуп
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