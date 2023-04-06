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Делегация ТИКА побывала в Национальном историческом музее

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- Азамат Касыбеков
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Делегация Турецкого агентства по сотрудничеству и координации побывала в Национальном историческом музее. Делегацию возглавил начальник департамента по сотрудничеству со странами Средней Азии и Кавказа ТИКА Али Озгун Озтурк. В составе группы были и координатор ТИКА по Кыргызстану Али Муслу, координатор ТИКА в Бишкеке Али Юджел.

Высоких гостей встретила директор НИМ Жылдыз Бакашова. По ее словам, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации является одним из крупных доноров Кыргызстана, который поддерживает культурные учреждения страны, в том числе и Исторический музей.

"Наше сотрудничеству с музеем уже много лет. Мы гордимся, что помогли ведущему музею Кыргызстана в обновлении. Вы знаете, что в Турции произошло сильное землетрясение. Правительство Кыргызстана и народ страны оказал нам очень сильную поддержку. Мы ценим это и надеемся, что сотрудничество между нашим братскими странами будет только укрепляться", - сказал Али Озгун Озтурк.

Первый заместитель министра культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев в торжественной обстановке вручил Али Озгун Озтурку благодарственное письмо от имени музея и памятную книгу.


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URL: https://www.vb.kg/428613
Теги:
Турция, Бишкек, Кыргызстан, исторический музей
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