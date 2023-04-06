ГНС выявила 287 владельцев элитных домов, не уплачивающих налог

Сотрудники Государственной налоговой службы методом камеральной проверки в городе Бишкек и Аламудунском районе Чуйской области проверили жителей ВИП-городков на предмет уплаты налога недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в течение 10 дней проверкой было охвачено 799 жилых домов.

По итогам у 287 владельцев выявлен факт неуплаты налога на имущество на более 3,5 млн сомов, из них 109 – на жилое здание, 178 – на придомовой участок.

Владельцы имущества уже оплатили в бюджет более 1 млн сомов.

Напомним, ежегодно до 1 сентября необходимо уплатить налог на жилое имущество и налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

В соответствии с законом, если владелец не уплатил налог в срок, он будет вынужден, кроме основной суммы налогового обязательства, заплатить административный штраф, а также пеню за каждый день просрочки.

Работа в этом направлении будет продолжена.