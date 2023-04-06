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Монголия стала лидером по росту потока туристов из России

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Россияне массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление - Монголия стала лидером по росту потока туристов из РФ. Об этом сообщает интернет-портал BFM.ru со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно полученной информации, турпоток из России в восточноазиатскую страну за 2022 год вырос в 77 раз. Для сравнения: популярный у соотечественников Таиланд получил прирост российских путешественников в 12 раз, Грузия - в 7 раз. Что касается стоимости отдыха в Монголии - цена путевки на три-четыре дня стартует от 70 тысяч рублей. Десятидневные туры в среднем обойдутся в 130 тысяч рублей на человека.

"Мест, которые можно посмотреть, в стране очень много <…>. Южное Гоби - это отрада для глаз, там и пески, и холмы, и даже горы. Проводятся паломнические туры по святым местам - это руины древних буддийских храмов, таких мест тоже много, - рассказала турагент Туяна Бадмаева. - Плюс мы еще возим в город - древнюю столицу Монголии Каракорум, тоже вызывает большой интерес, и оттуда недалеко есть и водопады. Плюс самое главное - это озеро, по подобию Байкала, Хубсугул - очень красивое место, там мы проводим и конные туры, плюс на паромах, на яхтах".

Ранее стало известно, что Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Ожидается, что в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 миллиона пассажиров.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428620
Теги:
Монголия, Россия, туризм
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