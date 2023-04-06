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В Бишкеке прошла масштабная акция, посвященная Всемирному дню здоровья

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- Назгуль Абдыразакова
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5 апреля в Бишкеке прошла спортивно-информационная акция, посвященная Всемирному дню здоровья 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, для горожан и гостей столицы были организованы спортивные мероприятия, викторина о здоровом образе жизни, консультации специалистов по основным факторам риска неинфекционных заболеваний, вакцинация от гепатита В, а также концертная программа.

В акции приняли участие заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, представители Министерства здравоохранения КР; Странового офиса ВОЗ в Кыргызской Республике; мэрии г. Бишкек; представители агентств ООН в Кыргызстане.

"Тема Дня здоровья в этом году "Здоровье для всех" подчеркивает необходимость большей справедливости в доступе к здравоохранению и важность воздействия на социальные и экономические детерминанты здоровья.

Я призываю все заинтересованные стороны удвоить наши усилия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и улучшения здоровья всех граждан. А население – помочь нам в этом стремлении и выбирать здоровый образ жизни", - выступила министр здравоохранения Кыргызской Республики Гулнара Баатырова.

Специальный представитель регионального директора ВОЗ в Кыргызской Республике и и.о. главы офиса Шахин Хусейнов в свою очередь отметил:

"Мы отмечаем 75-ю годовщину ВОЗ и 30-летие Странового офиса ВОЗ в Кыргызской Республике. Это прекрасный повод вспомнить о прошлых успехах в области общественного здравоохранения, которые за последние десятилетие позволили улучшить качество жизни жителей Кыргызстана. Это также возможность придать стимул нашим действиям по решению актуальных проблем здоровья сегодняшнего и завтрашнего дня. Присоединяйтесь к усилиям ВОЗ и всех его партнеров по достижению здоровья для всех".


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URL: https://www.vb.kg/428621
Теги:
ВОЗ, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, акция, Минздрав
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