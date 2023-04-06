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Путин издал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи

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В России в 2024 году пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает Медуза.

В соответствии с указом, правительство должно в трехмесячный срок найти источники финансирования мероприятия, а также начать к нему подготовку - в том числе, путем освещения в СМИ.

Фестиваль запланирован на февраль-март 2024 года. Председателем его оргкомитета станет замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В оргкомитет также вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов - нерегулярный форум, проводящийся с 1947 года международными молодежными организациями левого толка. В подавляющем большинстве случае в своей истории он проходил в странах с социалистическими режимами. СССР принимал мероприятие дважды - в 1957 и 1985 годах.

В последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводился в России в 2017 году. Его гостями стали около 20 тысяч человек из 180 стран.


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URL: https://www.vb.kg/428624
Теги:
Владимир Путин, молодежь, Россия, фестиваль
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