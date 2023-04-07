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Московским первоклассникам упростили зачисление в школы

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С 1 апреля у москвичей появилась возможность записать ребенка в первый класс через официальный сайт мэра и правительства mos.ru без необходимости лично передавать часть документов. До нововведений часть загружаемых документов проверяли по межведомственному документообороту, а часть нужно было нести в бумажном виде в школы. Теперь родители могут самостоятельно прикрепить скан-копии всех необходимых документов к электронному заявлению, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям не только сократить время на получение услуги, которое они могут провести с детьми, но и подать заявление в любое время суток из любой точки России в пару кликов, имея лишь полную учетную запись портала mos.ru", - отметила вице-мэр.

Кроме того, Ракова рассказала, что по той же схеме упрощена процедура зачисления в другие классы столичных школ. "Цифровизация этого этапа поступления в школу исключает личные визиты родителей в образовательную организацию, а также подписание на бумаге до пяти документов. Проверка документов будет произведена путем межведомственного взаимодействия в электронном виде", - объяснила она.

Ракова уточнила, что до нововведений нужно было приносить в школу документы, которые не могли быть подтверждены по межведомственному документообороту. С 1 апреля для заполнения электронного заявления нужны отсканированные копии документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего регистрацию ребенка в Москве, документа, подтверждающего льготу, а для опекунов - документа, подтверждающего установление опеки или попечительства.

Помимо этого, через mos.ru родители по желанию смогут дать согласие на фото- и видеосъемку своего ребенка и дальнейшее использование материалов на сайте и в соцсетях школы, а также на психолого-педагогическое сопровождение учащегося.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428628
Теги:
дети, школа, Москва
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