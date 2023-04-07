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"Юго-Западной" таможней пресечен факт ввоза контрабандной одежды

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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил "Юго-Западной" таможни, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР, установлен факт недостоверного декларирования товаров.

Так, в адрес "Г.Д." из КНР, на автотранспортном средстве прибыли товары – печи встраиваемые и части бытовых электроприборов.

При таможенном досмотре автомобиля установлены незадекларированные товары – женская одежда, общим весом 1825 кг.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/428630
Теги:
граница, Кыргызстан, таможня
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