Ташиев помог Максиму Чернышеву получить паспорт гражданина Кыргызстана

Председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев помог гражданину КР Чернышову Максиму Алексеевичу, который в связи с трудностями в жизни не имел возможности получить паспорт гражданина Кыргызстана, получить данный документ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, 33-х летнему Максиму Чернышову были восстановлены первичные документы, являющиеся основанием для оформления и выдачи национальных паспортов КР (ID-карта и загранпаспорт).

"Как известно, 16 марта 2023 года Максим Чернышов сделал видеообращение на имя Председателя ГКНБ с просьбой оказать содействие в документировании его национальным паспортом Кыргызской Республики.

В 1990 году, биологические родители оставили Чернышова в Октябрьском детском приемнике распределителе, по истечении 3-х дней его усыновили Чернышов Алексей Максимович (умер в 1994 году) и Чернышова Татьяна Васильевна (умерла в 2020 году).

Как рассказал Максим Чернышов, он неоднократно обращался в органы документирования населения, однако все попытки получить документы личности оказались безуспешными по причине отсутствия родителей и первичных документов, которые являются основанием для оформления паспорта КР".