Жапаров обозначил пять главных шагов по реформированию системы образования

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в форуме по реформированию системы образования. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе выступления глава кабмина отметил, что сегодняшний форум по обсуждению реформ в образовании - это важная площадка для определения общего пути в сторону совершенствования системы образования.

Также он подробно остановился на пяти основных направлениях реформирования образования в республике.

Первым направлением глава кабмина обозначил адаптацию учебных программ к современным требованиям рынка труда.

В данном контексте Акылбек Жапаров заявил "о полном пересмотре" учебных программ.

"Время половинчатых решений уже давно прошло. Процесс адаптации мы должны были начать уже очень давно. Пока мы пилотировали разные программы, пробовали то одно, то другое, ездили по разным странам и конференциям: перенимать успешный опыт - уже сменилось несколько эпох. Сегодня не то что мы, а передовые страны столкнулись с тем, что даже самые современные системы образования оказались неготовы к шоку всеобщего доступа к искусственному разуму. Сегодня школы и университеты по всему миру полностью пересматривают подход к домашним заданиям, рефератам и сочинениям, потому что такие программы, как Чат GPT, за несколько секунд производит тексты самого высокого качества", - отметил Глава Кабмина.

Он добавил, что надо отказаться от идеи "догнать передовые страны, постепенно и поэтапно".

"Единственный путь сейчас - это скачкообразный переход. Именно эту задачу прорывного развития ставит перед нами Президент",- подчеркнул Председатель Кабмина.

Вторым направлением реформирования системы образования глава кабмина обозначил повышение качества преподавания.

"Наши учителя - основа успеха образовательной системы. Мы должны обеспечить им возможности для профессионального роста и повышения квалификации. Внедрение современных методик преподавания помогут учителям стать настоящими наставниками для своих учеников", - сказал Акылбек Жапаров.

В качестве третьего направления было обозначено развитие инфраструктуры и доступность образования.

"Важно обеспечить равные возможности для всех учеников, независимо от их местоположения и социально-экономического статуса. В ближайшие годы будем активно строить школы, детские сады и новые кампусы университетов. Министерству образования надо возродить издательство "Мектеп" и адаптировать учебники из разных стран мира для обучения и внедрения в наших школах",- сказал Председатель Кабмина.

Четвертым направлением по словам главы кабмина должно стать внедрение гибкого подхода к образованию.

"Чтобы наши дети могли успешно и достойно конкурировать на мировом рынке труда, им необходимо уметь адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Гибкие формы обучения, такие как онлайн-курсы, модульное обучение и обучение на протяжении всей жизни, позволят нашим гражданам развивать свои навыки и знания, в соответствии с изменениями на рынке труда и своими интересами", - сказал Глава Кабмина.

Пятым и самым важным направлением реформирования системы образования Председатель Кабмина обозначил - формирование творческого и критического мышления.

"В современном мире информации особенно важно уметь анализировать данные, принимать обоснованные решения и работать в команде. Мы должны внедрить в образовательный процесс элементы проектного обучения, кейс-метода и дискуссионных форматов, чтобы стимулировать развитие творческого и критического мышления у наших учеников",- сказал Глава Кабмина.

Акылбек Жапаров выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать вышеуказанные пять главных шагов и добиться заметного прогресса в подготовке образованного поколения и сильных профессионалов в нашей стране.