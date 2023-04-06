Ещё больше выросли охват и ёмкость 4G LTE от О!

Мобильный оператор О! увеличил число базовых станций и провёл плановое обновление телеком-инфраструктуры по всей стране.

Более 3 миллионов абонентов могут ощутить рост скорости 4G LTE в своих смартфонах. Сигнал и пропускная способность сети улучшен не только в местах постоянного проживания абонентов, но и там, где бывает особенно много туристов – на территории ущелья Чункурчак, горных курортов "Оруу-Сай", "Татыр" в Чуйской области, "Каракол" в Иссык-Кульской области, а также в районе пансионатов "Марко-Поло" и в селе Бар-Булак на Иссык-Куле.

Высокая динамика технического развития О! обусловлена постоянным ростом потребления трафика, а также качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. Обновление технической инфраструктуры проведено в следующих населённых пунктах:

Чуйская область: в городах Бишкек, Кант, Каинды, Токмок, Кемин, Кара-Балта, в жилмассивах "Акыл-Ордо", "Умут", в районе дачных Восход, Север, Эмгек, Береке, Дачи Су, в сёлах Мирное, Боз-Бармак, Кара-Дебе, Виноградное, Кызыл-Аскер, Полтавка, Новониколаевка, Федоровка, Кара-Булак, Джаны-Джер, Новопавловка, Дачное, Новопокровка, Лебединовка, Нижняя Ала-Арча, Озерное, Байтик, им.Суйменкула Чокморова (Чон Таш), Маевка, Кароол-Дебе, Ан-Арык, Ак-Башат, Кожомкул, Эпкин, Молдовановка, Сосновка, Фрунзе, Военно-Антоновка, Сретенка, Кепер-Арык, Кызыл-Дыйкан, Джарды-Суу, Панфиловское, Ак-Кудук, Алексеевка, Вознесеновка, Рот-Фронт, Советское, Чолпон, Кен-Булун, Ден-Арык, Озерное, Петровка, Чуй;

Иссык-Кульская область: в сёлах Сары-Ой, Чок-Тал, Кутургу, Балбай; Нарынская область: в сёлах Джаны-Талап, Бугучу, Кум-Дебе, Арсы, Ден-Алыш, Кочкорка, Ача-Каинды, Акжар, Байзак, Куйручук;

Таласская область: в селёх Арал, Орнёк, Кара-Арча, Кызыл-Адыр, Талды-Булак, Ак-Дебе, Кек-Сай; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Кербен, в сёлах Ак-Коргон, Сузак, Джаны-Дыйкан, Ак-Коргон, Кызыл-Кёль, Тотия, Кара-Джыгач, Мин-Орюк, Таштак, Джаны-Айыл, Кулук-Добо, Падек, Тёш, Арал, Сафедбулан;

Ошская область: в городе Ош, в селах Октябрь, Тоготой, Ылай-Талаа, Сарыташ, Шарк, Шанкол, Котур-Булак, Коммунизм, Кенеш, Кароол, Орто-Арык, Каратай, Кызыл-Ордо, Бото-Мойнок, Калта, Мурдаш, Согонду, Сары-Камыш, Джин-Джиген, Чалк-Ойдо, Кукалапаш, Телейкен, Найман, Мады, Забдар, Нурдар, Муркут, Кара-Кокту, Ничке-Сай, Керкидан, Тогуз Булак, Кызыл-Ой, Первое Мая, Чимбай, Карчабек, Кызыл-Тоо, Янги-Абад, Сопу-Коргон, Дон-Кыштак, Кара-Дебе, Лангар, Гюльстан, Кызыл-Тейит, Сарыканды, Алашан; Баткенская область: в городах Баткен, Кызыл-Кия, Cулюкта, Айдаркен, Исфана, в посёлке городского типа Восточный и в сёлах Валакиш, Олагыш, Алыш, Андарак, Лейлек, Алга, Кайынды, Шыбран, Джангак, Катран, Тайлан, Интернациональное.

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О! – мобильный оператор №1 в Кыргызстане*.

по количеству абонентов в Кыргызской Республике на 20.01.2023 года.

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