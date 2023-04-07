Жаныбек Кыдыков: Сердце любит умное обращение

"Здоровый образ жизни важен для всего организма, в том числе и для сердечно-сосудистой системы. И, конечно, за работой сердца нужен, образно говоря, глаз да глаз, особенно тем, у кого есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет, кому за 50 лет. Сердце любит умное к нему обращение", - сказал в интервью vb.kg Жаныбек Кыдыков, врач ЭхоКГ медицинского центра "ЮРФА".

Вы имеете в виду, что надо чаще проходить обследование, снимать ЭКГ? Но, говорят, что ЭКГ - это устаревший метод и сегодня есть более информативные исследования - та же эхокардиография, например. Какой из методов чаще используют сейчас в медицине?

- Это совсем разные исследования! Эхокардиография - прекрасный метод, но в отличие от ЭКГ у него свои показания. С помощью аппарата эхокардиографии мы можем увидеть структурные изменения, размеры сердца, его полостей и клапанов.

Надо полагать, что ЭхоКГ - более углубленное исследование?

- Многие считают, что если прошел ЭхоКГ, то ЭКГ не надо делать. Но это ошибочное мнение. ЭКГ тоже дает очень важную информацию, особенно в острых состояниях ишемии миокарда. Мы можем увидеть ишемию на кардиограмме, а ЭХО может и не показать этого. Для полного обследования сердца желательно пройти два вида обследования.

Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему занимают лидирующее положение в стране. Что сердцу не по сердцу?

- Безразличное к нему отношение. Я окончил КГМА в 2009 году, последние шесть лет работаю врачом ЭхоКГ. И могу сказать, что количество тяжелых пациентов, решивших впервые пройти обследование по поводу сердечных проблем, не уменьшается, если не сказать, что их становится больше. У многих показатели сердца находятся просто в критическом состоянии: наблюдаются очень низкая фракция выброса (ниже 20-13%), явно выраженная сердечная и легочная недостаточность, большие размеры сердца и т.п. Таким сразу снимаем ЭКГ, иногда даже вызываем "скорую" и направляем пациента на стационарное лечение.

Врачи спасают их, а после чудо-спасения люди продолжают вести прежний образ жизни, перестают принимать таблетки, и это сейчас для врачей большая проблема. Большинству больных лечение назначается на всю жизнь, но сами пациенты к этому относятся несознательно. Хотя именно регулярность приема медикаментов и неукоснительное следование рекомендациям врача - это залог успешного лечения и дальнейшей качественной жизни.

Кстати, в нашей семье по этой причине мы потеряли моего деда, который прошел курс лечения в центре кардиологии, выписался, подумал, что его вылечили, и перестал принимать назначенные препараты. Вскоре у него случился инсульт, посыпались другие проблемы, и он скончался. Мы не устаем повторять, что нужно принимать те препараты, которые назначил врач, а через год надо приходить на дополнительное обследование и делать корректировку лекарств. Но немало больных поступают, как мой дед, исчезают из поля зрения врачей или обращаются к нам уже в тяжелом состоянии.

Когда надо проходить эхокардиографическое обследование?

- Начнем с детей, поскольку у них чаще диагностируются врожденные и приобретенные пороки сердца. Приобретенные пороки - это когда поражаются створки клапанов, что может произойти из-за банальной ангины в виде осложнения, и в дальнейшем привести к печальным последствиям. А дети очень часто болеют ангиной! После нее через 2-3 недели желательно провести ЭхоКГ, чтобы не упустить момент. Детей желательно проверять после каждой перенесенной инфекции.

Что за аппарат, на котором вы работаете?

- Это очень надежный аппарат высокого класса из последнего поколения. Я всегда подчеркиваю, что немаловажное значение имеют также знания врача, но если аппарат хороший, то он надежный помощник в диагностике.

Каким бы вам хотелось видеть наше здравоохранение и чего не хватает, чтобы соответствовать мировым стандартам?

- По пятибалльной системе я бы поставил нашему здравоохранению 3 с плюсом. К сожалению, на него не хватает средств, и людям ограничен доступ к высокотехнологичным методам диагностики и лечения в государственных клиниках. В придачу в них длинные очереди и не хватает врачей, чтобы беспрепятственно обслуживать всех желающих. В этом отношении частная медицина старается создать все необходимые условия и для врачей, и для пациентов. В среднем за смену я принимаю 10-15 человек, но больных становится больше.