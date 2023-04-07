Экс-глава израильской спецслужбы назвал россиян наивными

Военно-политический эксперт и экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в интервью российским СМИ заявил, что теракт в петербургском кафе "Патриот" был на самом деле направлен против мирных людей.

"Цель была произвести взрыв среди людей и поразить их как можно больше. И тогда все эти разговоры про журналиста (Владлен Татарский, - прим. ред.) ничего не стоят. Это была акция против мирных людей при всем уважении к этому журналисту. Это основная цель и это основная трагедия. 40 человек было ранено. Вот об этом надо говорить.

Но проблема не в этом. Сколько лет я живу в Израиле и там с первого дня продолжается террор. И мы эту проблему не решим. При этом, работали все: спецназ, разведка и так далее, но террор продолжается. Пока не будет уничтожена база террора, организация, которая ведет террор, и даже если это государственная служба, она должна быть уничтожена. И возможности для этого в России есть.

И внимание на террористку тоже не надо акцентировать, она всего лишь исполнительница. Проблема глубже. Вы такие наивные и вы не можете избавиться от своей наивности. Вот ты говоришь Трамп. Да он ненавидит вас, как и любой американец. Не было ни одной террористической организации в мире, воюющей против вас, которую они бы не поддержали. А вы строите иллюзии: "а может быть есть хорошие и добрые американцы, которые посмотрят на вас как на людей?". Нет таких. Они не были вашими союзниками во второй мировой войне. Они использовали вас, чтобы спасти свою шкуру. А когда вы им это обеспечили, они вернулись за старое и это будет продолжаться", - сказал Кедми.

Эксперт отметил, что в настоящее время против России ведется тотальная война по всему миру.

"В отношении борьбы с террором вы ведете бои на Украине. Вы не воюете с Украиной, и вы не воюете с украинской армией. Вы ведете с ними бои. Когда вы поставите цель до последнего уничтожить, только тогда вы можете победить. А если вы будете вести военные действия, то у вас будет также, как у нас с террором. У нас он идет каждую неделю и есть вероятность, что каждую неделю где-то произойдет взрыв. Против террора надо воевать и желательно у него дома.

Сколько терактов было в России? Что-то было сделано, чтобы это не повторилось. Либо решайте проблему, либо как учили вас американцы – управляйте конфликтом. Вот они управляют конфликтом с вами.

Против России ведется тотальная война по всему миру. Нет ни одного княжества либо маленькой страны, которой бы не выламывали руки, чтобы она выступила против России. При чем вся это политика основана на грубой силе. Если вы не согласны, мы применим против вас экономическую силу. И это та ситуация, в которой вы находитесь", - добавил он.

Напомним, взрыв в кафе "Патриот" в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В результате погиб военный блогер Максим Фомин, который был известен под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, пострадали более 30 человек.