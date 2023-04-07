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Акылбек Жапаров осмотрел Бишкекский штамповочный завод

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- Бакыт Басарбек
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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров посетил государственное предприятие "Бишкекский штамповочный завод". Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Главу кабинета министров сопровождал президент открытого акционерного общества "Кыргызиндустрия" Жарасул Абдраимов.

Было отмечено, что ранее на очередном заседании кабмина было принято решение передать в безвозмездное временное пользование (сроком на 15 лет) неиспользуемые объекты недвижимого имущества государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод".

Жапаров осмотрел территорию завода, цеха дочерних предприятий и объекты переданные в ведение ОАО "Кыргызиндустрия".

Он отметил, что основной целью создания ОАО "Кыргызиндустрия" является возрождение промышленности путем создания новых производственных мощностей, модернизации и расширения действующих производств, а также перезапуска простаивающих предприятий.

Глава кабинета министров добавил, что путём запуска небольших предприятий удастся не только реанимировать промышленную отрасль республики, но и дать импульс для развития отечественного производства.

Далее, глава кабмина прибыл в Министерство экономики и коммерции, где провел ряд освещений по обсуждению плана мероприятий по развитию промышленного сектора страны и проектов по линии ОАО "Кыргызиндустрия".


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URL: https://www.vb.kg/428645
Теги:
Акылбек Жапаров, промышленность, Кыргызстан
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