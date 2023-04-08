Погода
$ 87.44 - 88.31
€ 95.55 - 96.55

В Таласе будет построено новое здание аэровокзала

257  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов посетил аэропорт "Талас".

В ходе визита председатель правления ОАО "МАМ" обсудил начало строительных работ аэровокзала аэропорта "Талас" и аэродрома с представителями местной власти - полномочным представителем президента в Таласской области Нурланом Дардановым и мэром города Талас Аскаром Шабдановым.

Директор по инфраструктурному и региональному развитию ОАО "МАМ" Алтынбек Мамбетов рассказал, что на сегодняшний день проектно-сметная документация на строительство нового здания аэровокзала аэропорта "Талас" на стадии завершения. Здания аэровокзала рассчитано на обслуживание авиапассажиров с пропускной способностью 100 пассажиров /час. Срок реализации проекта 3-4 квартал 2023 года.

В свою очередь, Манасбек Самидинов отметил, что "ОАО "МАМ" совместно с Министерством транспорта и коммуникации КР прорабатывают вопросы процедуры передачи дальнейших ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия элементов, целью повышения несущей способности искусственного покрытия взлётно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перронов аэродрома аэропорта "Талас". Он также он добавил, что эти работы проводятся с целью экономии денежных средств в пользу государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428647
Теги:
строительство, Талас, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  