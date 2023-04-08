В Таласе будет построено новое здание аэровокзала

Председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов посетил аэропорт "Талас".

В ходе визита председатель правления ОАО "МАМ" обсудил начало строительных работ аэровокзала аэропорта "Талас" и аэродрома с представителями местной власти - полномочным представителем президента в Таласской области Нурланом Дардановым и мэром города Талас Аскаром Шабдановым.

Директор по инфраструктурному и региональному развитию ОАО "МАМ" Алтынбек Мамбетов рассказал, что на сегодняшний день проектно-сметная документация на строительство нового здания аэровокзала аэропорта "Талас" на стадии завершения. Здания аэровокзала рассчитано на обслуживание авиапассажиров с пропускной способностью 100 пассажиров /час. Срок реализации проекта 3-4 квартал 2023 года.

В свою очередь, Манасбек Самидинов отметил, что "ОАО "МАМ" совместно с Министерством транспорта и коммуникации КР прорабатывают вопросы процедуры передачи дальнейших ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия элементов, целью повышения несущей способности искусственного покрытия взлётно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перронов аэродрома аэропорта "Талас". Он также он добавил, что эти работы проводятся с целью экономии денежных средств в пользу государства.