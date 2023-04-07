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Турция поставила Кыргызстану системы защиты от дронов İHTAR

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- Бакыт Басарбек
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Система защиты от БПЛА дроны iHTAR экспортированы в Кыргызстан. Об этом сообщает турецкий журнал Defence Turk.

По данным СМИ, система İHTAR разработана турецкой оборонной компанией ASELSAN для нейтрализации угроз в городских и сельских условиях.

Также кроме Кыргызстана системы İHTAR были поставлены в Турецкую республику Северного Кипра, Нигерию и Анголу.

Напомним, в начале этого года руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что после крупного вооруженного конфликта в Баткене особое внимание уделяется укреплению вооруженных сил и сил безопасности.

"Были закуплены и поступили в Кыргызстан беспилотники "Байрактар", "Аксунгур", "Акынжи" и "Анка"", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/428649
Теги:
Турция, Кыргызстан, дрон
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