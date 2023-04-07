Турция поставила Кыргызстану системы защиты от дронов İHTAR

Система защиты от БПЛА дроны iHTAR экспортированы в Кыргызстан. Об этом сообщает турецкий журнал Defence Turk.

По данным СМИ, система İHTAR разработана турецкой оборонной компанией ASELSAN для нейтрализации угроз в городских и сельских условиях.

Также кроме Кыргызстана системы İHTAR были поставлены в Турецкую республику Северного Кипра, Нигерию и Анголу.

Напомним, в начале этого года руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что после крупного вооруженного конфликта в Баткене особое внимание уделяется укреплению вооруженных сил и сил безопасности.

"Были закуплены и поступили в Кыргызстан беспилотники "Байрактар", "Аксунгур", "Акынжи" и "Анка"", - сказал он.