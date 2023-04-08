В России за вывески на иностранных языках предложили штрафовать

В Госдуме РФ предложили ввести штрафы за вывески на иностранных языках. На необходимость усилить контроль в этой области указала первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.

Ранее власти Краснодара решили официально запретить подобные указатели. Инициативу обсудят на публичных слушаниях 24 апреля.

Драпеко указала, что в законе о русском языке говорится, что вывески на иностранных языках должны быть переведены, однако в Административном кодексе не предусмотрено наказание за неисполнение закона.

"Поэтому если сейчас в Краснодарском крае депутаты примут норму о переводе, это будет в развитии федерального закона. Но нужно обязательно предусмотреть контроль и, как я считаю, все-таки ввести в наш Административный кодекс штрафы. Названия должны быть на русский язык переведены в таком же размере и такими же буквами, как пишется фирменное название на иностранном языке", – рассказала она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат отметила, что фирменное название может быть написано на иностранном языке, но рядом должен быть перевод на русский язык.

Ранее Владимир Путин подписал закон о нормах литературного русского языка и использовании иностранных заимствований. Поправки в законодательство подразумевают, что при использовании русского языка как государственного необходимо соблюдать нормы современного русского литературного языка. К таковым относятся правила, зафиксированные в словарях, справочниках и грамматиках.

Исключение будут составлять иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов также будет содержаться в словарях и справочниках.

Кроме того, представитель фракции КПРФ, депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, который предполагает запрет использования иностранных языков на общедоступных телеканалах.

Как следует из пояснительной записки, законопроект затрагивает не только вещание как таковое, но и текстовые предупреждения об ограничении распространения запрещенной для детей информации. По замыслу парламентария, телеканалам можно будет использовать только русский язык или же языки народов России.

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Источник: m24.ru