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Ежегодно ветераны ВОВ к Дню победы будут получать по 100 тысяч сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По распоряжению президента КР ветеранам ВОВ будет выплачиваться единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда КР.

По данным пресс-службы, данная единовременная материальная помощь предусмотрена следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- участникам Великой Отечественной войны;

- лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

-лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"Ветеранам войны в 2023 году так же, как и в предыдущие годы, будет произведена выплата единовременных денежных пособий к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В целом по республике единовременную материальную помощь ко дню Победы в ВОВ получат 68 человек. На его выплату выделяется 6 868 000 сомов.

Выплата единовременной материальной помощи будет произведена до 9 мая 2023 года переводом на банковские счета и через районные, городские почтовые отделения связи".


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URL: https://www.vb.kg/428652
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан, Помощь, выплаты
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