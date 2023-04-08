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Глава МИД Сербии посетил Национальный исторический музей

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- Бермет Таалайбекова
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Глава МИД Сербии Ивица Дачич посетил Национальный исторический музей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, высокого гостя, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом, в музее встретила директор НИМ Жылдыз Бакашова. По ее словам, это учреждение регулярно получает запросы от зарубежных посольств о посещении музея. Исторический музей всегда открыт для иностранных государственных и общественных деятелей.

Для министра иностранных дел Сербии устроили часовую экскурсию по богатой экспозиции музея. Заместитель председателя правительства европейского государства получил полные сведения о культуре и истории Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/428659
Теги:
МИД, Сербия, Бишкек, исторический музей
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