Глава МИД Сербии посетил Национальный исторический музей

Глава МИД Сербии Ивица Дачич посетил Национальный исторический музей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, высокого гостя, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом, в музее встретила директор НИМ Жылдыз Бакашова. По ее словам, это учреждение регулярно получает запросы от зарубежных посольств о посещении музея. Исторический музей всегда открыт для иностранных государственных и общественных деятелей.

Для министра иностранных дел Сербии устроили часовую экскурсию по богатой экспозиции музея. Заместитель председателя правительства европейского государства получил полные сведения о культуре и истории Кыргызстана.