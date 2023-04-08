В Кызыл-Кие при реабилитации водоснабжения были завышены объемы работ

В Баткенской области выявлен факт злоупотребления должностными лицами МП "Суу-Канал" и мэрии города Кызыл-Кия при реализации проекта по реабилитации системы городского водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в процессе проведенных соответствующих мероприятий установлены завышения объемов и некачественное выполнение работ по реализации выделенного в 2017 году Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту реабилитации системы водоснабжения города Кызыл-Кия на общую сумму 6 000 000 евро.

В настоящее время проводится работа по установлению точного материального ущерба путем назначения соответствующих экспертиз и других следственных действий. По указанному факту возбуждено уголовное дело "Злоупотребление должностным положением" УК КР. В настоящее время проводится следственные мероприятия.