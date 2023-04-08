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Текебаев хотел быть мудрее, но вынужден был ответить Келдибекову

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- Бакыт Басарбек
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Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев на своей странице в соцсети дал понять, что намерен подать в суд на экс-спикера ЖК Ахматбека Келдибекова, если последний, по его словам, не опровергнет ложь в отношении него.

"Тибетские монахи говорят: "Глупец спорит со всеми подряд, умный только с равными, а мудрец только с самим с собой".

Теперь я аксакал и мне подобает быть мудрее. Но все таки есть моменты, касающиеся чести и достоинства, когда все таки нужно внести уточнения.

6 апреля 2023 года Ахматбек Келдибеков в суде заявил, что прошение о выдаче дипломатического паспорта Кадыржану Батырову подписали вице-премьер-министр Омурбек Текебаев и руководитель аппарата Эдиль Байсалов.

Данная информация абсолютно не соответствует действительности и задевает мои честь и достоинство. Если бы Келдибеков сказал бы эти слова где-нибудь в узком кругу, то я бы не стал обращать на это внимание. Но он сказал эти слова в суде, а значит осознаёт всю ответственность за дачу ложных показаний.

По поводу июньских событий уже проводились расследования, в том числе и парламентской комиссии. Согласно этим материалам уже установлено, что в 2010 году я не только не встречался с Кадыржаном Батыровым, но и не подписывал никаких документов для него.

Если Келдибеков оговорился в суде, то ему следует официально опровергнуть свои слова и изменить показания. В противном случае придётся через суд опровергнуть его ложь", - заявил Текебаев.


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URL: https://www.vb.kg/428662
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Омурбек Текебаев, июньские события, суд, Кыргызстан
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