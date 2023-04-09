Погода
$ 87.48 - 88.26
€ 95.47 - 96.48

ГУОБДД: Государством изъято 19 435 литров нелегального топлива

330  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала года главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения выявлено 269 фактов незаконной реализации горючего, и наложен штраф на сумму 807 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также государством изъято 19 435 литров нелегального топлива.

При продаже этих видов топлива не соблюдаются никакие правила техники безопасности, и существует риск возгорания или взрыва. Поэтому в целях предотвращения такого гражданам, которые их продают, наложен штраф в размере 3000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428666
Теги:
штраф, Бишкек, дизтопливо
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  