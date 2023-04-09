ГУОБДД: Государством изъято 19 435 литров нелегального топлива

С начала года главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения выявлено 269 фактов незаконной реализации горючего, и наложен штраф на сумму 807 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также государством изъято 19 435 литров нелегального топлива.

При продаже этих видов топлива не соблюдаются никакие правила техники безопасности, и существует риск возгорания или взрыва. Поэтому в целях предотвращения такого гражданам, которые их продают, наложен штраф в размере 3000 сомов.