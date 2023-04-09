В Чебоксарах с успехом прошли гастроли балетной труппы из Кыргызстана

С огромным успехом и несмолкаемыми аплодисментами многочисленных зрителей прошло выступление кыргызского балета на XXVII Международном балетном фестивале, который проходит с 3 марта по 9 апреля в городе Чебоксары. Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, ежегодный праздник хореографического искусства стал настоящим национальным достоянием Чувашской республики. В течение восьми вечеров чебоксарскому зрителю были показаны лучшие спектакли, концертные программы ведущих театров России и зарубежья.

"Наши артисты представили нашумевшую мировую премьеру и великое кыргызское произведение - балет "Genesis" Б.Берлинера и "Материнское поле" К.Молдобасанова. Кыргызстан может гордится нашими служителями Терпсихоры, которые показали достойное выступление и были одними из лучших"- говорится в сообщении организаторов.