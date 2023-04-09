В Иерусалиме израильские солдаты снова выгнали людей из мечети

Палестинские СМИ сообщают, что вечером 4 апреля военнослужащие армии Израиля ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и жестоко избили и задержали часть находившихся там палестинцев.

В ночь на среду в нескольких населенных пунктах на Западном берегу Иордан начались демонстрации в знак протеста против нападения израильтян на мечеть в Иерусалиме. По информации агентства РИА Новости, которое ссылается на палестинские СМИ, израильские военные вечером ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы, находившиеся внутри, были атакованы дубинками и прикладами, светошумовыми гранатами, отравляющим газом и резиновыми пулями.

Десятки человек получили травмы. Около двухсот палестинцев были задержаны и доставлены на территорию израильской венной базы. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе назвал происходящее "большим преступлением против молящихся". МИД Иордании, решительно осудил рейд израильских военных.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в результате рейда израильских военных в районе города Наблус пострадали по меньшей мере 15 палестинцев. В тот же день столкновения произошли и в Иерусалиме, где израильские военные силой вынуждали людей покинуть мечеть Аль-Акса.

Источник: vesti.ru