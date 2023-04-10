Первая выставка торговых систем пройдет в Бишкеке

Международный деловой совет 27 апреля проведет IBC TradEx 2023 - первое в стране мероприятие по освещению доступных торговых преференций и сопутствующих компонентов для предпринимателей Кыргызстана при ведении трансграничной торговли.

Представители ключевых госорганов, посольств, международных организаций, соответствующих программ развития, почетные консулы встретятся на одной площадке с бизнес-сообществом, готовым выйти на новые рынки.

"TradEx будет проведен в формате выставки. Это позволит экспонентам распространить как можно больше информации о своих программах широкой аудитории в кратчайшие сроки путем презентаций, консультаций и сессий", - рассказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, представители бизнес-сообщества, в свою очередь, смогут завести новые знакомства, расширить деловые связи, получить необходимую информацию по экспорту в ту или иную страну. Эксперты на месте ответят на вопросы, возникающие при выходе на рынки других стран или при планировании такого выхода, дадут практические советы по составлению соответствующих договоров. Отечественные компании поделятся своим опытом экспорта продукции на зарубежные рынки.

Участникам мероприятия будут вручены специальные справочники с основополагающей информацией по торговым преференциям и возможностям выхода на зарубежные рынки, с другими полезными сведениями. Справочники будут доступны всем заинтересованным лицам, а также онлайн на нескольких языках на официальном сайте МДС.

"Кыргызская Республика пользуется преимуществами Генеральной схемы преференций ЕС плюс (GSP+). Эта программа стимулирования устойчивого развития и надлежащего управления позволяет нашей стране укреплять экономику за счет экспорта 6200 товаров в Европейский союз без каких-либо тарифов или режима налоговых пошлин.

Схема торговли Великобритании для развивающихся стран (DCTS) обеспечивает менее развитым странам беспошлинную и бесквотную торговлю большинством товаров. DCTS заменила GSP Великобритании в начале 2023 года", - пояснил vb.kg Аскар Сыдыков.

Программы таких торговых преференций США, как Всеобщая система преференций (ВСП), предоставляют многим странам мира возможности использовать торговлю для роста своих экономик и преодоления бедности. ВСП США отменяет пошлины на тысячи товаров при импорте из одной из 119 стран и территорий-бенефициаров.

Эксперты также расскажут об использовании преимуществ членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Всемирной торговой организации (ВТО).