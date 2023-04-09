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Садыр Жапаров выразил соболезнования экс-президенту Туркменистана

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Вашей матери Огулабат Бердымухамедовой. Приношу свои глубочайшие соболезнования Вам и близким родственникам вашей покойной матери.

Искренне разделяю горечь невосполнимый утраты, желаю вам стойкости и терпения в этот тяжелый момент", - говорится в телеграмме главы государства.

Садыр Жапаров также выразил соболезнования президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.


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URL: https://www.vb.kg/428673
Теги:
президент, соболезнование, Туркменистан, Садыр Жапаров
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