Герт Вилдерс: Катитесь со своими паузами в Рамадан. Это Нидерланды

Члена Палаты представителей Нидерландов Герта Вилдерса возмутили паузы в матчах Эредивизи во время Рамадана. Об этом он написал в соцсети, сообщает sports.ru.

"Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана.

Дальше начнут баранов в перерывах резать?" – написал депутат из Нидерландов.

На чемпионате Нидерландов матчи впервые были приостановлены для того, чтобы футболисты-мусульмане смогли прервать пост и перекусить. Это произошло на играх "Эксельсиор" – "Твенте" (0:0), "Камбюр" – "Эммен" (1:2) и НЕК – ПСВ (2:4).

Отметим, лидер нидерландской националистической Партии свободы Герт Вилдерс известен своими исламофобскими заявлениями. К примеру, он призывал запретить Коран.