Погода
$ 87.48 - 88.26
€ 95.55 - 96.55

Умер народный артист Узбекистана Мурад Раджабов

510  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Народный артист Узбекистана Мурад Раджабов умер в возрасте 74 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kun.uz.

О смерти известного актера вечером 8 апреля сообщило Агентство кинематографии Узбекистана в своем телеграм-канале.

"Народный артист Узбекистана, наш любимый актер Мурад Раджабов скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни", - говорится в сообщении.

Мурад Раджабов родился 30 мая 1949 года в Ташкенте. Окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н. Островского.

Актер, который сыграл за свою карьеру роли в десятках фильмов, стал одной из самых ярких звезд узбекского кино. Получил известность благодаря таким фильмам, как "Это было в Коканде" (1977), "Любовь и ярость" (1978), "Берегись! Змеи!" (1979).

Особняком в этом перечне стоят многосерийный кинороман "Огненные дороги" (1977-1984) о судьбе узбекского поэта, драматурга, композитора, революционера и общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи, а также остросюжетный сериал "Кодекс молчания" (1990) и "Кодекс молчания-2" (1993) о попытке двух милиционеров противостоять мафиозным кланам в Узбекистане в 1980-е годы.

Мурад Раджабов не снимался в кино с 2015 года. В начале этого года стало известно, что он сильно болен.

Источник:tengrinews.kz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428676
Теги:
кино, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  