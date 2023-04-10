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Сотрудники ГКНБ вновь пресекли незаконный ввоз спирта

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Управлением ГКНБ КР по Чуйской области на КПП "Актилек-автодорожный" пресечена попытка незаконного ввоза спирта на территорию Кыргызстана без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверкой установлено, что спирт на территорию КР ввозился одним из субъектов предпринимательства, не имеющей лицензии уполномоченного государственного органа на реализацию и хранение спирта на территории КР. В результате задержано и водворено на штрафстоянку автомашина марки "Мерседес-Бенц Спринтер", по предварительным расчётам общее количество ввозимого спирта составляет около 1800 литров.

В настоящее время проводятся совместные с УГНС по Чуйской области проверочные мероприятия, направленные на установление происхождения товара и причастных к незаконной деятельности лиц.


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URL: https://www.vb.kg/428687
Теги:
ГКНБ, граница, контрабанда, Кыргызстан
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