ПРООН реализует два крупных стратегических проекта в Баткене

Сегодня, 10 апреля, полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с заместителем постоянного представителя ПРООН в КР Моникой Ризал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны подробно обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между Баткенской областью и ПРООН.

Моника Ризал в своем выступлении отметила, что "ПРООН будет продолжать оказывать всемерную поддержку развитию Баткенской области. В будущем мы реализуем два больших стратегических плана. Первый – оказание всесторонней помощи Баткенской области.Второй – проект "Зеленый климат", который включает водные проблемы в сторону сельского хозяйства.

Глава региона Абдыкарим Алимбаев сообщил, что принята программа развития Баткенской области до 2035 года, и она нацелена на работу в тесном сотрудничестве с ПРООН.