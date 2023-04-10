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ПРООН реализует два крупных стратегических проекта в Баткене

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 10 апреля, полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с заместителем постоянного представителя ПРООН в КР Моникой Ризал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны подробно обсудили вопросы всестороннего сотрудничества между Баткенской областью и ПРООН.

Моника Ризал в своем выступлении отметила, что "ПРООН будет продолжать оказывать всемерную поддержку развитию Баткенской области. В будущем мы реализуем два больших стратегических плана. Первый – оказание всесторонней помощи Баткенской области.Второй – проект "Зеленый климат", который включает водные проблемы в сторону сельского хозяйства.

Глава региона Абдыкарим Алимбаев сообщил, что принята программа развития Баткенской области до 2035 года, и она нацелена на работу в тесном сотрудничестве с ПРООН.


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URL: https://www.vb.kg/428689
Теги:
Баткенская область, ПРООН, сотрудничество
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