ГУОБДД:В Кыргызстане количество пьяных водителей уменьшилось на 45%

С 1 апреля 2023 года по 7 апреля ГУОБДД МВД выявило 18 341 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них:

-213 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-59 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-77 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-298 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5 987 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-6 случаев Автохулиганство;

- 3 566 случая превышение скоростного режима;

-кроме того, 8 135 фактов нарушения других правил дорожного движения:

-1 156 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

Как показывает анализ, с момента вступления в силу новых правил количество нарушений всех видов снижается. А при анализе за одну неделю количество людей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 45 %.

ГУОБДД призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.