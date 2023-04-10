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Посольство Саудовской Аравии в Бишкеке наградило лучших чтецов Корана

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- Азамат Касыбеков
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Дипломаты из посольства Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане приняли участие в церемонии награждения победителей конкурса по чтению Священного Корана, проводимого в трех номинациях. Конкурс был организован под руководством Духовного управления мусульман Кыргызстана и посвящён священному месяцу Рамадан.

На церемонии награждения выступил Верховный муфтий Кыргызстана Замир Ракиев который выразил благодарность посольству Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане за внимание и поддержку в проведении мероприятия.

Кроме того, председатель Совета улемов КР, религиоведы, депутаты ЖК и другие гости также отметили большой вклад Саудовской Аравии по обучению и исследованию Священного Корана в Кыргызстане.

А посол Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахим бин Ради Аль-Ради лично вручил призы победителям и пожелал им успехов.

Участников конкурса отметили, что такие конкурсы вдохновляют их на дальнейшее изучение Священного Корана. В завершение они поблагодарили руководство Саудовской Аравии за поддержку чтецов Священного Корана.


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URL: https://www.vb.kg/428697
Теги:
ислам, Саудовская Аравия, Кыргызстан
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