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СNN: Украина изменила планы после утечки секретных документов Пентагона

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Киев изменил некоторые военные планы из-за предполагаемой утечки американских засекреченных военных документов, рассказал CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В статье издания, посвященной предполагаемой утечке, не приводится других подробностей о том, что это за планы и какие изменения в них внесли.

Всего CNN изучил 53 документа, которые, как предполагается, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта. Один из них свидетельствует о том, что США шпионят за Зеленским. По словам источника издания, близкого к президенту Украины, это неудивительно, но украинские чиновники разочарованы предполагаемой утечкой.

Так, в одном из американских отчетов, который составили по итогам радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России" с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет настолько дальнобойного оружия.

Эта информация, считает CNN, может объяснить публичные заявления США о нежелании передавать Украине ракетные комплексы большой дальности из опасений, что Киев использует их для ударов по территории РФ.

В свою очередь в Минобороны США заявили, что продолжают проверять достоверность "слитых" документов. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что также были предприняты усилия по оценке влияния этих документов на национальную безопасность США и их союзников.

Источник Reuters среди американских чиновников рассказал, что следователи рассматривают четыре основные версии предполагаемой утечки - от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США

Западные СМИ стали сообщать о предполагаемой утечке секретных документов Пентагона, которые появились в соцсетях, в начале апреля. Опубликованные документы содержат свидетельства о том, что США шпионят не только за вероятными противниками, но и за союзниками, а также планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед готовящимся контрнаступлением. При этом часть "слитых" документов была отредактирована.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предполагаемую утечку, заявил, что "у России нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт" в Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что появившиеся в соцсетях документы об украинском наступлении являются подделкой российской разведки.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/428705
Теги:
Россия, США, Украина
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