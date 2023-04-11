В Бишкеке сотрудники ГУОБДД разгоняют пробки во время разговения

В Бишкеке сотрудники ГУОБДД предотвращают пробки, чтобы наши граждане могли успеть на разговение в день поста. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"Сотрудники главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения работают на перекрестках улиц, чтобы не допустить возникновения пробок, а также разгружают возникшие заторы.

Они разгружают дороги специально для горожан, спешащих на вечерний прием пищи во время Орозо.

Кроме того, наводят порядок вокруг ресторанов от неправильно припаркованных автомобилей.

Наши горожане выражают благодарность инспекторам, которые несут службу в любую погоду".