Акылбек Талантбеков выиграл золото чемпионата Азии

Кыргызстанец Акылбек Талантбеков выиграл золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Казахстане, сообщает Sport АКИpress.

Турнир проходит в эти дни в Астане.

Талантбеков одержал 3 победы подряд над спортсменами из Индии, Ирана, Казахстана и выиграл золотую медаль.

В финальной схватке в упорной борьбе кыргызстанец победил представителя Казахстана.

Эта медаль стала для Кыргызстана шестой на турнире - 3 золота и 3 бронзы.

До 82 кг

1/4 финала

Акылбек Талантбеков - Рохит Дахия (Индия) - 7:1

1/2 финала

Акылбек Талантбеков - Алиреза Мохмадипиани (Иран) - 8:0

Финал

Акылбек Талантбеков - Диас Кален (Казахстан) - 3:2