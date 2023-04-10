Акылбек Талантбеков выиграл золото чемпионата Азии

Кыргызстанец Акылбек Талантбеков выиграл золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Казахстане, сообщает Sport АКИpress.
Турнир проходит в эти дни в Астане.
Талантбеков одержал 3 победы подряд над спортсменами из Индии, Ирана, Казахстана и выиграл золотую медаль.
В финальной схватке в упорной борьбе кыргызстанец победил представителя Казахстана.
Эта медаль стала для Кыргызстана шестой на турнире - 3 золота и 3 бронзы.
До 82 кг
1/4 финала
Акылбек Талантбеков - Рохит Дахия (Индия) - 7:1
1/2 финала
Акылбек Талантбеков - Алиреза Мохмадипиани (Иран) - 8:0
Финал
Акылбек Талантбеков - Диас Кален (Казахстан) - 3:2