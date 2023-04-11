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В Бишкеке вебкам-студия работала под прикрытием компьютерного клуба

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- Бактыгуль Акжолова
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Сотрудники ГУУР МВД КР выявили в Бишкеке вебкам-студию, прикрывающейся компьютерным клубом. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Установлено, что по документам по данному адресу прописана семейная пара, но они сдают дом в аренду. На первом этаже дома расположен холл, где установлено 8 компьютеров, в другой отдельной комнате установлено 10 компьютеров, на втором этаже имеются 4 компьютера, в подвальном помещении еще 4 компьютера. Оказалось, что в этом "заведении" работают 7-8 парней азиатской внешности, примерный возраст которых 20-25 лет. Однако выяснилось, что указанные молодые люди являются переводчиками - посредниками между моделью и потенциальным заказчиком привата. При этом веб-модели, сидящие перед своим компьютером, могут находиться в другом городе и даже в другой стране. Также и заказчики, которые заходят на сайты, тоже находятся в другом городе. Тут подключались операторы, выступающие в роли переводчика, которые общались с посетителями видеочата вместо веб-модели. Оказалось, что заманить заказчика и заставить его побольше заплатить тоже является предметом основной заботы переводчиков.

Этот "бизнес" приносит немалый доход. Со слов работников за аренду данного жилого помещения ежемесячно вносят оплату в сумме 700 долларов. Расследование продолжается. Всего по указанному адресу обнаружено и изъято 30 компьютеров".


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URL: https://www.vb.kg/428729
Теги:
порнография, Бишкек
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