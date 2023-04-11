В Кыргызстане впервые запущен "Цифровой профиль здоровья человека"

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в рамках реализации Целевой модели развития цифрового здравоохранения "Санарип MED" разработало и запустило в пилотном режиме сервис "Цифровой профиль здоровья человека" на государственном портале электронных услуг "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, "Цифровой профиль здоровья человека" - это информационная система, которая агрегирует и отображает данные, касающиеся человека и собираемые государственными организациями здравоохранения.

Цель создания информационной системы - улучшение качества и эффективности медицинского обслуживания населения путем обеспечения быстрого и удобного доступа к информации о здоровье пациентов, а также сокращение времени на поиск и сбор информации о здоровье пациента.

На сегодняшний день при помощи цифрового решения для населения доступны данные:

1. Организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен человек.

2. Статус застрахованности.

3. История посещений в организации здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

4. История госпитализаций.

5. История результатов лабораторных исследований.

6. История вакцинации.

Кроме того, в будущем в "Цифровой профиль здоровья человека" планируется интегрировать все другие сервисы здравоохранения, такие как запись на прием к врачу, электронный льготный рецепт, доступ к выпискам из историй болезни, различные виды справок и многие другие.

Для получения доступа к личному "Цифровому профилю здоровья человека", необходимо выполнить следующие шаги:

1. Получить облачную электронно-цифровую подпись.

2. Зайти на государственный портал электронных услуг "Тундук" (https://portal.tunduk.kg).

3. Войти в свой личный кабинет на портале.

4. Выбрать в меню "Цифровой профиль здоровья".

Важно отметить, что на данный момент информационная система находится в стадии пилотного проекта, поэтому в случае возникновения вопросов или несоответствия данных, пользователей просим обращаться в службу технической поддержки через телеграм-бот