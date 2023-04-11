В Кыргызстане впервые запущен "Цифровой профиль здоровья человека"

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в рамках реализации Целевой модели развития цифрового здравоохранения "Санарип MED" разработало и запустило в пилотном режиме сервис "Цифровой профиль здоровья человека" на государственном портале электронных услуг "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, "Цифровой профиль здоровья человека" - это информационная система, которая агрегирует и отображает данные, касающиеся человека и собираемые государственными организациями здравоохранения.
Цель создания информационной системы - улучшение качества и эффективности медицинского обслуживания населения путем обеспечения быстрого и удобного доступа к информации о здоровье пациентов, а также сокращение времени на поиск и сбор информации о здоровье пациента.
На сегодняшний день при помощи цифрового решения для населения доступны данные:
1. Организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен человек.
2. Статус застрахованности.
3. История посещений в организации здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
4. История госпитализаций.
5. История результатов лабораторных исследований.
6. История вакцинации.
Кроме того, в будущем в "Цифровой профиль здоровья человека" планируется интегрировать все другие сервисы здравоохранения, такие как запись на прием к врачу, электронный льготный рецепт, доступ к выпискам из историй болезни, различные виды справок и многие другие.
Для получения доступа к личному "Цифровому профилю здоровья человека", необходимо выполнить следующие шаги:
1. Получить облачную электронно-цифровую подпись.
2. Зайти на государственный портал электронных услуг "Тундук" (https://portal.tunduk.kg).
3. Войти в свой личный кабинет на портале.
4. Выбрать в меню "Цифровой профиль здоровья".
Важно отметить, что на данный момент информационная система находится в стадии пилотного проекта, поэтому в случае возникновения вопросов или несоответствия данных, пользователей просим обращаться в службу технической поддержки через телеграм-бот