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В Баткене 243 семьи получили соцпомощь на сумму 100 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках проекта социальной помощи "Үй-бүлөгө көмөк" для семей, получающих государственные пособия, сегодня, 11 апреля, 243 семьям Баткенского района и города Баткен вручены сертификаты на сумму 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Баткенской области.

По ее данным, целью данного государственного проекта является улучшение качества жизни малообеспеченных семей путем мотивации их выхода из сложных жизненных ситуаций и вовлечения в работу.

В своем выступлении полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев сказал, что если получатели социальной помощи будут использовать этот фонд целевым образом, и захотят успешно реализовать свой бизнес и развивать его, то они получат всестороннюю поддержку.

Как отмечает ведомство, в рамках данного проекта предусмотрено выплата по 100 тысяч сомов 1097 семьям. В настоящее время денежные средства переданы 536 семьям.


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URL: https://www.vb.kg/428741
Теги:
Баткенская область, пособия, семья
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