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В Оше в торжественной обстановке встретили призеров Кубка Азии по дзюдо

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В международном аэропорту города Ош состоялась торжественная встреча обладателя серебряной медали Кубка Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров в весовой категории 73 кг Нурмухаммеда Муратова и обладательницы бронзовой медали данного турнира в весовой категории +78 кг Акмаржан Турдажиевой.

В торжественной церемонии встречи приняли участие представители Городского комитета по физической культуре и спорту, тренера, спортсмены и родственники спортсменки.

В рамках церемонии сотрудники Городского комитета по физической культуре и спорту поздравили спортменов с медалями, пожелав дальнейших успехов в спортивной деятельности.

В ходе церемонии встречи на тренера и спортсменов были надет национальный костюм – чепкен и ак калпак.

Отметим, с 6 по 9 апреля 2023 года в городе Алматы проходил Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров. Из города Ош также бронзовую медаль в весовой категории 73 кг завоевал Нурмухаммед Бакиров.


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URL: https://www.vb.kg/428744
Теги:
дзюдо, Ош
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