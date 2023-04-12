Путин пообещал бюджету РФ дополнительные доходы от экспорта нефти и газа

Президент России Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023-го года бюджет РФ пополнится за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала года нефтегазовые поступления в бюджет сократились на 1,3 триллиона рублей за счет высокой базы и особенностей ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Ненефтегазовые поступления при этом выросли почти на 14 процентов, добавил глава государства.

"К концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", - пообещал Путин.

Ранее в Минфине подсчитали, что первом квартале 2023 года ненефтегазовые доходы бюджета упали на четыре процента, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые - на 45 процентов, до 1,635 триллиона.

Главной причиной снижения нефтегазовых доходов назвали сильное снижение цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals. В марте средняя стоимость барреля на фоне западных санкций опустилась до минимума с ноября 2020 года (47,85 доллара ). На тот момент в ведомстве спрогнозировали максимальный объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов в 113,6 миллиарда рублей.

Источник: lenta.ru