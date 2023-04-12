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ГКНБ: Житель Иссык-Кульской области отрекся от экстремистской идеологии

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ по Иссык-Кульской области, проводятся соответствующие мероприятия направленные на нейтрализацию деятельности членов религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Йакын-Инкар", в том числе с акцентом на предупредительно-профилактическую работу с активными членами экстремистской организации города Балыкчы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате принятых мер один из активных членов РЭТ "Йакын-Инкар" - "А.А.С.", 1977 г.р., осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов данного экстремистского течения.


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URL: https://www.vb.kg/428757
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, экстремизм
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