ГКНБ: Житель Иссык-Кульской области отрекся от экстремистской идеологии

ГКНБ по Иссык-Кульской области, проводятся соответствующие мероприятия направленные на нейтрализацию деятельности членов религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Йакын-Инкар", в том числе с акцентом на предупредительно-профилактическую работу с активными членами экстремистской организации города Балыкчы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате принятых мер один из активных членов РЭТ "Йакын-Инкар" - "А.А.С.", 1977 г.р., осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов данного экстремистского течения.