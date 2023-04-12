За вымогательство взятки задержана следователь Свердловского РУВД (видео)

ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД КР с поличным при получении денежных средств в размере 100 тысяч сомов в своем служебном кабинете задержан следователь Свердловского РУВД "Ж.А.Т.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия установлено, что "Ж.А.Т.", расследуя уголовное дело, в целях личного обогащения вымогал денежные средства в размере 2000 долларов США за прекращение уголовного преследования в отношении потерпевшего.

Задержанный в соответствии со статьей 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц и выявлению иных аналогичных фактов".