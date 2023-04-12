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За вымогательство взятки задержана следователь Свердловского РУВД (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД КР с поличным при получении денежных средств в размере 100 тысяч сомов в своем служебном кабинете задержан следователь Свердловского РУВД "Ж.А.Т.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия установлено, что "Ж.А.Т.", расследуя уголовное дело, в целях личного обогащения вымогал денежные средства в размере 2000 долларов США за прекращение уголовного преследования в отношении потерпевшего.

Задержанный в соответствии со статьей 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц и выявлению иных аналогичных фактов".


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URL: https://www.vb.kg/428758
Теги:
задержание, Свердловский район, взятка, Бишкек, УВД
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