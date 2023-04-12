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Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии

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Айсулуу Тыныбекова вышла в финал чемпионата Азии по борьбе в Астане. Она выступает 12 апреля в весовой категории до 62 кг. В стартовой схватке Тыныбекова боролась против спортсменки из Узбекистана и уложила ее на лопатки за 13 секунд. В полуфинале кыргызстанка боролась против действующей чемпионки мира и Азии Ноноки Озака из Японии. Две предыдущие встречи спортсменок на чемпионате Азии и мира завершились в пользу японки.

В упорной борьбе со Тыныбекова вырвала победу и вышла в финал, где ее соперницей станет спортсменка из Монголии.

Начало финального блока в 18:00.

До 62 кг

1/4 финала

Айсулуу Тыныбекова - Дильфуза Аимбетова (Узбекистан) - победа Тыныбековой на туше

1/2 финала

Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озака (Япония) - 2:2, победа Тыныбековой

Финал

Айсулуу Тыныбекова - Оркхон Пуревдорж (Монголия)

Источник: sport.akipress


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URL: https://www.vb.kg/428768
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, женская борьба, Казахстан
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