Садыр Жапаров встретился с российским космонавтом из Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров сегодня, 12 апреля, в Международный день космонавтики встретился с российским космонавтом-испытателем Сергеем Корсаковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Сергей Корсаков родился в 1984 году в городе Фрунзе, учился в столичной школе №24 им. А.Токомбаева. Будучи на борту корабля "Союз МС-21" он из космоса поздравлял кыргызстанцев с Днем независимости и бишкекчан с Днем города.

Глава государства, тепло приветствуя Сергея Корсакова, поздравил его с профессиональным праздником - Международным днем космонавтики.

Он отметил, что в Кыргызстане всегда рады встречать знаменитых соотечественников, для которых их малая родина является близкой и родной страной.

Садыр Жапаров подчеркнул, что как глава государства готов всячески поддерживать и поощрять соотечественников.

"Я, конечно, не знаю, как сейчас, но в наше время каждый второй ребенок хотел стать космонавтом. Я думаю, и Вы не были исключением. К счастью, Ваша мечта сбылась. Я желаю, чтобы Ваша возможность восхищаться всеми красотами Вселенной и изучать космические просторы была долгосрочной и комфортной", - добавил Глава государства.

В свою очередь космонавт Сергей Корсаков поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что для него большая честь и радость в очередной раз оказаться в родном городе Бишкеке.

"Кыргызстан занимает особое место в моем сердце, потому что здесь прошло мое детство и юность. В Кыргызстане я получил образование, здесь же сформировался мой характер, а именно упорство и настойчивость, которые повлияли на мою карьеру", - отметил космонавт.

Он рассказал, что на борт Международной космической станции, несмотря на ограничения, из личных вещей он взял с собой флаги Кыргызстана и родного города Бишкек.

Сергей Корсаков в качестве подарка вручил Садыру Жапарову флаг Кыргызстана со штампом Международной космической станции о том, что флаг был доставлен космическим кораблем "Союз МС-21" 18 марта 2022 года и до 29 сентября 2022 года сопровождал экспедицию и был ее талисманом. Кроме того, космонавт вручил фотографии из космоса, в том числе и озера Иссык-Куль.

В завершение встречи президент пригласил Сергея Корсакова с его коллегами отдохнуть на побережье озера Иссык-Куль, побывать в тех местах, где после полета в свое время восстанавливался Юрий Гагарин. Также пожелал космонавту дальнейших успехов и вручил ему памятные подарки.