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Всех министров и хокимов в Узбекистане обяжут опекать по 50 молодых людей

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В Узбекистане за каждым министром, ректором вуза, командиром Национальной гвардии закрепят по 50 молодых людей, нуждающихся во внимании и заботе. Об этом президент страны Шавкат Мирзиёев заявил 11 апреля на совещании по работе с молодежью, сообщает Фергана.

По словам главы государства, узбекистанцы в возрасте от 14 до 30 лет разделены на три категории – "успешная", "средняя" и "критическая ситуация", - исходя из их социального статуса, способностей и интересов.

К первой категории отнесены 4,4 млн молодых людей, которые хорошо учатся, открыли собственное дело, работают в официальном секторе, имеют квалификацию, социально активны.

Во вторую категорию вошли 4,6 млн юношей и девушек, которые не смогли трудоустроиться официально, но работают в "сером" секторе и являются экономически активными.

В категорию "критическая ситуация" включены 396 тысяч человек, которым необходима забота и внимание со стороны государства. Из них 116 тысяч имеют инвалидность, 30 тысяч - хронические заболевания, 32 тысячи находятся на профилактическом лечении, 16 тысяч - под надзором пробации, 9 тысяч регулярно пропускают занятия.

"Определено, что по 50 нуждающихся во внимании молодых людей из третьей категории будут закреплены за каждым министром, заместителем министра, хокимами (главами администраций) областей, районов и городов, руководителями секторов, ректорами вузов, командирами Национальной гвардии и воинских частей", - цитирует президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Они будут поддерживать своих подопечных в профессиональном обучении и трудоустройстве, помогать им в получении кредитов, субсидий и поручительств.

Кроме того, министерства и ведомства, органы местного самоуправления должны сосредоточиться на работе с 4,6 млн молодых людей, относящихся к "средней" категории. Большая их часть нуждается в трудоустройстве.

По данным главы государства, в прошлом году не смогли найти работу 6,5 тысячи из 11 тысяч выпускников 11 государственных вузов, в том числе 3000 обучавшихся по государственному гранту. Из 143 тысяч выпускников колледжей и техникумов 30 тысяч не смогли трудоустроиться. Поэтому систему обеспечения занятости необходимо пересмотреть коренным образом, заявил Мирзиёев.

Теперь каждый министр сам будет определять квалификационные требования к профессиям своей сферы, при этом для 70% профессий должно быть достаточно среднего образования, а для 30% - высшего. Также министерства должны участвовать в разработке образовательных программ и формировании планов приема для вузов, колледжей и техникумов.

"Было решено, что каждый министр и хоким области должны в начале года разработать свои программы занятости молодежи, огласить их населению и в конце года отчитаться перед общественностью о результатах", - передает Шерзод Асадов.

Напомним, в прошлом году Мирзиёев поручил ввести в махаллях (общинах) Узбекистана должность лидера молодежи. Им, в частности, поручено обновлять данные электронных платформ "Ёшлар дафтари" ("Молодежная тетрадь") и "Ёшлар портали" ("Молодежный портал"), повышать социальную активность молодежи, содействовать ее интеллектуальному и духовному развитию, работать со склонными к правонарушениям молодыми людьми, помогать в адаптации вернувшимся из мест лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/428770
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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