15 апреля с 12-00 по 16.00 в АУЦА пройдет эко-фестиваль "6R Fest". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках мероприятия пройдет ярмарка товаров от экопроизводителей Кыргызстана и женщин занятых в сфере туризма Кыргызстана"

• hand made-изделий из "отходов"

• благотворительная ярмарка апсайклинг-изделий от мастериц из Бишкекского городского дома-интерната для престарелых

• благотворительная распродажа книг - сборников заданий математических олимпиад АУЦА для старшеклассников (2012-2022 гг.) • обмен вещами и книгами в рамках проекта "Buy Nothing в Бишкеке". Мероприятие проводится при поддержке кыргызско-германо-швейцарской программы GIZ "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР". Вход свободный.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.