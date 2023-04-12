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В АУЦА пройдет эко-фестиваль "6R Fest"

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- Назгуль Абдыразакова
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15 апреля с 12-00 по 16.00 в АУЦА пройдет эко-фестиваль "6R Fest". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках мероприятия пройдет ярмарка товаров от экопроизводителей Кыргызстана и женщин занятых в сфере туризма Кыргызстана"

• hand made-изделий из "отходов"

• благотворительная ярмарка апсайклинг-изделий от мастериц из Бишкекского городского дома-интерната для престарелых

• благотворительная распродажа книг - сборников заданий математических олимпиад АУЦА для старшеклассников (2012-2022 гг.) • обмен вещами и книгами в рамках проекта "Buy Nothing в Бишкеке". Мероприятие проводится при поддержке кыргызско-германо-швейцарской программы GIZ "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР". Вход свободный.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/428771
Теги:
фестиваль, экология, ярмарка, #АУЦА
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